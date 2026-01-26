Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Focus TMW

Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadraTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:34Serie C
Claudia Marrone

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A
AlbinoLeffe
Acquisti: Giacomo Sciacca (svincolato), Sevo Ciko (definitivo, Latina)
Cessioni: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, Campobasso), Sebastiano Svidercoschi (prestito, Treviso)

Alcione Milano
Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco), Vincenzo Plescia (prestito, Sorrento), Francesco Raffaelli (prestito, Bologna)
Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)

Arzignano Valchiampo
Acquisti: Tommaso Bertini (prestito, Atalanta)
Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara), Manuel Antoniazzi (definitivo, Luparense), Manfredi Nespola (risoluzione prestito, Palermo)

Cittadella
Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)
Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Giugliano), Jacopo Desogus (prestito, Pro Patria)

Dolomiti Bellunesi
Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres), Francesco Pio Petito (svincolato), Tommaso Pittino (prestito, Genoa), Alessio Vacca (prestito, Juventus NG)
Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione), Noah Mutanda (risoluzione prestito, Avellino)

Giana Erminio
Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Lecco), Paolo Cannistrà (definitivo, Bra)
Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese), Alessandro Lamesta (definitivo, Union Brescia)

Inter U23
Acquisti: -
Cessioni: -

Lecco
Acquisti: Damiano Basili (prestito, Reggiana), Edoardo Duca (prestito, Juve Stabia)
Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Giana Erminio)

Lumezzane
Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)
Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia), Cesare Pogliano (definitivo, Pro Patria)

Novara
Acquisti:
Cessioni: Luca Ghiringhelli (definitivo, Pavia)

Ospitaletto
Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)
Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Union Brescia), Francesco Raffaelli (risoluzione prestito, Bologna), Georgi Tunjov (definitivo, Pro Patria)

Pergolettese
Acquisti: Alessandro Orlandi (prestito, Union Brescia), Edoardo Meconi (prestito, Genoa)
Cessioni: Giacomo Tomaselli (definitivo, Latina)

Pro Patria
Acquisti: Jacopo Desogus (prestito, Cittadella), Cesare Pogliano (definitivo, Lumezzane), Georgi Tunjov (definitivo, Ospitaletto), Jacopo Frosali (prestito, Pisa)
Cessioni: Niccolò Bagatti (prestito, Monopoli)

Pro Vercelli
Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato), Iacopo Regonesi (prestito, Atalanta)
Cessioni: Lorenzo Tarantola (prestito, Sestri Levante)

Renate
Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta), Filippo Vesentini (prestito, Union Brescia)
Cessioni: Aristidi Kolaj (risoluzione), Marco Bosisio (risoluzione), Francesco Di Nolfo (risoluzione)

Trento
Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia), Pietro Candelari (prestito, Spezia)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova), Daniel Cappelletti (definitivo, Vicenza), Lorenzo Rubboli (risoluzione prestito, Imolese), Edoardo Meconi (risoluzione prestito, Genoa)

Triestina
Acquisti:
Cessioni: Artur Ionita (definitivo, Arezzo), Sofian Kiyine (definitivo, Royal Stockay), Domen Crnigoj (definitivo, SudTirol), Teoman Gunduz (definitivo, Juventus Next Gen)

Union Brescia
Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane), Manuel Marras (definitivo, Reggiana), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Ospitaletto), Alessandro Lamesta (definitivo, Giana Erminio), Valerio Crespi (prestito, Avellino)
Cessioni: Alessandro Orlandi (prestito, Pergolettese), Filippo Vesentini (prestito, Renate)

Vicenza
Acquisti: Daniel Cappelletti (definitivo, Trento), Federico Tonin (definitivo, Bologna)
Cessioni: Stefano Cester (prestito, Giugliano), Mattia Mogentale (definitivo, Team Altamura), Nicholas Fantoni (definitivo, Team Altamura)

Virtus Verona
Acquisti: Iacopo Cernigoi (svincolato), Gianmarco Ingrosso (svincolato)
Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)

GIRONE B
Arezzo
Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina), Matteo Cortesi (definitivo, Carpi)
Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)

Ascoli
Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)
Cessioni: -

Bra
Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)
Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia), Paolo Cannistrà (definitivo, Giana Erminio)

Campobasso
Acquisti: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, AlbinoLeffe)
Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)

Carpi
Acquisti: Filippo Puletto (definitivo, Pianese)
Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense), Mohamed Toure (prestito, Correggese), Matteo Cortesi (definitivo, Arezzo)

Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella), Matteo Onofri (prestito, Spezia), Carlo Ilari (prestito, Ravenna), Abdel Zagre (prestito, Ravenna)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)

Gubbio
Acquisti: Federico Mastropietro (Pineto)
Cessioni: Marco Spina (Pineto)

Guidonia Montecelio
Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana), Orlando Viteritti (definitivo, Monopoli), Diego Zuppel (definitivo, Trapani), Michele Avella (definitivo, Palermo)
Cessioni: Walter Coscia (risoluzione prestito, Gelbison), Emanuele Mastrangelo (prestito, Taranto)

Juventus Next Gen
Acquisti: Teoman Gunduz (definitivo, Triestina)
Cessioni: Valdes Ngana (prestito, Rapperswil-Jona), Alessio Vacca (prestito, Dolomiti Bellunesi)

Livorno
Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania), Nicola Falasco (svincolato), Lorenzo Malagrida (definitivo, Sampdoria)
Cessioni: Moussa Seck Ndoye (prestito, Albalonga), Alessandro Malva (risoluzione), Alessandro Calvosa (prestito, Chieti), Antonio Cioffi (fine prestito, Napoli)

Perugia
Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano), Diego Stramaccioni (definitivo, Trapani), Don Bolsius (definitivo, Sorrento)
Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena), Federico Giraudo (definitivo, Casarano)

Pianese
Acquisti: Matteo Colombo (definitivo, Atalanta U23)
Cessioni: Filippo Puletto (definitivo, Carpi), Tommaso Bertini (risoluzione prestito, Atalanta)

Pineto
Acquisti: Silvano Biggi (Juventus), Marco Spina (Gubbio)
Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania), Federico Mastropietro (Gubbio)

Pontedera
Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli), Guillermo Wagner (definitivo, Montevideo Wanderers), Jeremy Mbambi (prestito, Pisa), Sanasi Sy (svincolato), Umberto Saracco (svincolato), Adrian Raychev (prestito, Pisa)
Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli), Edoardo Vona (prestito, Folgore Caratese), Ousmane Gueye (prestito, Cannara)

Ravenna
Acquisti: Jonathan Italeng (prestito, Atalanta), Manuel Fischnaller (definitivo, Trapani)
Cessioni: Lorenzo Menegazzo (risoluzione prestito, Bologna), Carlo Ilari (prestito, Forlì), Abdel Zagre (prestito, Forlì)

Sambenedettese
Acquisti: Edoardo Lonardo (prestito, Atalanta Under 23), Tomas Lepri (prestito, Reggiana), Vittorio Parigini (svincolato), Matteo Stoppa (prestito, Catania)
Cessioni: Nouhan Tourè (prestito, L'Aquila), Nazareno Battista (prestito, Ancona), Riccardo Vesprini (prestito, Giulianova), Flavio Tataranni (prestito, Notaresco), Alessandro Sbaffo (risoluzione)

Ternana
Acquisti: Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Avellino), Zan Majer ((prestito con obbligo, Mantova), Mattia Aramu (svincolato)
Cessioni: Denis Franchi (prestito, Potenza), Giuseppe Loiacono (definitivo, Potenza), Côme Bianay Balcot (risoluzione prestito, Torino), Marco Valenti (prestito, Poggibonsi)

<Torres
Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta), Gianmaria Zanandrea (svincolato)
Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi), Mario Mercadante (definitivo, Casarano)

Vis Pesaro
Acquisti: Juan Ignacio Molina (risoluzione prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Catanzaro), Alessandro Rizza (definitivo, Lascaris Pianezza)
Cessioni: Juan Ignacio Molina (definitivo, Salernitana), Simone Consalvi (prestito, Ischia), Matteo Schiavon (prestito, Conegliano), Christian Nina (prestito, Trapani)

GIRONE C
Atalanta U23
Acquisti: Simone Panada (prestito, Venezia), Emanuele Zanaboni (definitivo, Casarano)
Cessioni: Edoardo Lonardo (prestito, Sambenedettese), Matteo Colombo (definitivo, Pianese), Simone Panada (definitivo, Venezia)

Audace Cerignola
Acquisti: Leonardo Di Tommaso (prestito, Lazio), Alessandro Russo (prestito, Sassuolo), Alessandro Bassino (prestito, Juventus)
Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza), Luigi Cuppone (definitivo, Virtus Entella)

Benevento
Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato), Luca Caldirola (definitivo, Folgore Caratese)
Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)

Casarano
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani), Mario Mercadante (definitivo, Torres)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea), Diego Malagnino (prestito, Barletta), Emanuele Zanaboni (definitivo, Atalanta U23)

Casertana
Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)
Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese), Matteo Falasca (prestito, Team Altamura), Leonardo Di Tommaso (fine prestito, Lazio), Ciro Capasso (risoluzione)

Catania
Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto), Fabio Ponsi (definitivo, Modena), Mirko Miceli (definitivo, Monopoli), Giovanni Di Noia (definitivo, Trapani)
Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno), Matteo Stoppa (prestito, Sambenedettese), Francesco Manganaro (prestito, Enna)

Cavese
Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)
Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona), Angelo Guida (prestito, Cavese), Elvaris Suplja (prestito, Fidelis Andria)

Cosenza
Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani), Racine Ba (definitivo, Siracusa)
Cessioni: Lucio Bonofiglio (prestito, ACR Messina), Thomas Silvestri (prestito, Milazzo), Christian Dalle Mura (definitivo, Juve Stabia), Antonio Barone (prestito, Sarnese)

Crotone
Acquisti: Antonio Energe (definitivo, Picerno), Mattia Novella (definitivo, Potenza)
Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana), Federico Ricci (definitivo, Sorrento), Jacopo Murano (definitivo, Potenza)

Foggia
Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso), Lorenzo Menegazzo (prestito, Bologna), Maxime Giron (definitivo, Trapani), Gianmarco Cangiano (prestito, Pescara)
Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano), Giuseppe Pellegrino (prestito, Heraclea), Luca De Simone (prestito, Manfredonia)

Giugliano
Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Cittadella), Stefano Cester (prestito, Vicenza), Stefano Greco (prestito, Audace Cerignola)
Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara), Davide Acampa (prestito, Nocerina)

Latina
Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella), Giacomo Tomaselli (definitivo, Pergolettese), Luigi Carillo (definitivo, Sorrento), Antonio Cioffi (prestito, Napoli)
Cessioni: Iacopo Ragonesi (risoluzione anticipata, Atalanta), Sevo Ciko (definitivo, AlbinoLeffe), Orazio Pannitteri (prestito, Siracusa), Giovanni Farneti (prestito, Cannara)

Monopoli
Acquisti: Niccolò Bagatti (prestito, Pro Patria), Claudio Manzi (prestito, Avellino), Alessandro Vinciguerra (prestito, Cagliari)
Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro), Orlando Viteritti (definitivo, Guidonia Montecelio), Christian Sibilano (prestito, San Marino), Mirko Miceli (definitivo, Catania)

Picerno
Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Trapani)
Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta), Antonio Energe (definitivo, Crotone), Vittorio Graziani (prestito, Paganese)

Potenza
Acquisti: Denis Franchi (prestito, Ternana), Giuseppe Loiacono (definitivo, Ternana), Jacopo Murano (definitivo, Crotone)
Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione), Mattia Novella (definitivo, Cosenza)

Salernitana
Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo), Juan Ignacio Molina (definitivo, Vis Pesaro), Emmanuel Gyabuaa (prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Avellino)
Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)

Siracusa
Acquisti: Gabriel Arditi (prestito, Catanzaro), Orazio Pannitteri (prestito, Latina), Alessandro Sbaffo (svincolato)
Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione), Dimo Krastev (risoluzione prestito, Fiorentina), Racine Ba (definitivo, Cosenza), Vittorio Parigini (risoluzione), Juan Ignacio Molina (risoluzione prestito, Vis Pesaro), Jacopo Frosali (risoluzione prestito, Pisa)

Sorrento
Acquisti: Matteo Milan (prestito, Pescara), Federico Ricci (definitivo, Crotone)
Cessioni: Luigi Carillo (definitivo, Latina), Vincenzo Plescia (prestito, Alcione Milano), Don Bolsius (definitivo, Perugia)

Team Altamura
Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana), Mattia Mogentale (definitivo, Vicenza), Nicholas Fantoni (definitivo, Vicenza)
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione), Franco Lepore (definitivo, Folgore Caratese), Pasqualino Ortisi (definitivo, Trapani)

Trapani
Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo), Pasqualino Ortisi (definitivo, Team Altamura), Christian Nina (prestito, Vis Pesaro)
Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella), Francesco Grandolfo (definitivo, Casarano), Diego Zuppel (definitivo, Guidonia Montecelio), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Picerno), Diego Stramaccioni (definitivo, Perugia), Manuel Fischnaller (definitivo, Ravenna), Maxime Giron (definitivo, Foggia), Giovanni Di Noia (definitivo, Catania)

