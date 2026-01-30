Roma, Gasperini scherza: "Se ho studiato la situazione di Ziolkowski? Ma va', ma che studi..."

In inferiorità numerica dal quarto d'ora del primo tempo, alla Roma basta un pareggio per 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos per centrare la top-8 di Europa League e qualificarsi direttamente agli Ottavi della competizione, evitando perciò il doppio turno di playoff.

Un traguardo festeggiato dal tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini, il quale ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Un miracolo? Finché eravamo 0-0 era ancora accessibile, lo svantaggio ha complicato la partita però abbiamo mandato in avanti Ziolkowski che ci era già andato vicino in un'altra occasione. Ha fatto un go bellissimo o importantissimo".

Sono intuizioni durante la partita o le studia?

"Ma va'! Ma cosa studi, non si può mica pensare di giocare in dieci (ride, ndr). Sappiamo però che in certe situazioni le migliori chance possono creartele una palla in attiva da un calcio d'angolo, una punizione o una rimessa laterale. Avevamo avuto una bella palla con Rensch ma non puoi pensare di avere tante occasioni quando sei in inferiorità. Piuttosto, finché siamo rimasti in parità numerica eravamo partiti benissimo. In dieci è stata un'altra partita".