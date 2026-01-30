Ziolkowski salva la Roma: ad Atene basta il pari per volare agli ottavi

Alla fine, la Roma centra l’obiettivo e strappa il pass per gli ottavi di finale. I giallorossi chiudono la League Phase nell’ultimo posto utile per evitare i playoff, al termine di un match thriller contro il Panathinaikos. I primi minuti sono di assoluto dominio per gli ospiti, che - come spesso accade - non riescono a capitalizzare le occasioni create. L’episodio chiave arriva al 15’ con l’ingenuità che costa l’espulsione a Mancini e cambia il corso della gara. Nella ripresa, Gasperini rinuncia anche a Soulé, unico attaccante a disposizione, per inserire Ndicka e proteggere lo 0-0, ma senza successo: al 58’ i greci passano in vantaggio con Taborda, approfittando degli errori di Pisilli e Ghilardi. Quando tutto sembrava perduto, ecco il bomber inatteso: Jan Ziolkoswki si improvvisa centravanti e, di testa, trova il definitivo 1-1 nel finale, risultato sufficiente per portare la Roma tra le prime otto della classifica.

Un traguardo raggiunto in rimonta per la squadra di Gasperini, che dopo gli scivoloni contro Lille e Viktoria Plzen non poteva più permettersi ulteriori passi falsi nelle cinque giornate successive. Al termine della gara, il tecnico ha commentato così il risultato dei suoi ragazzi: “Pareggio importante per l’autostima perché è arrivato dopo una partita in 10, con una formazione inedita e con dei difensori in attacco. Non è un problema giocare a calcio e abbiamo questa fortuna, il fatto di andare agli ottavi mi gratifica dal punto di vista degli infortuni”.

La Roma è così l’unica squadra italiana a qualificarsi direttamente agli ottavi in tutte le competizioni europee e, inoltre, vanta il record per aver sempre superato negli ultimi dieci anni la fase a gironi o a campionato tra Champions, Europa e Conference League.

Per conoscere il primo indizio sull’avversaria al prossimo turno bisognerà aspettare le 13:00 odierne, quando l’urna di Nyon accoppierà Bologna o Genk con Brann o Dinamo Zagabria. Il 27 febbraio, invece, verrà stabilito quale delle due vincenti si contenderà i quarti di finale con i giallorossi. Nel frattempo, l’attenzione può tornare completamente al campionato.