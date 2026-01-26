Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

© foto di Federico Serra
Oggi alle 08:19
Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.

AVELLINO
Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma), Jacopo Sassi (prestito, Atalanta), Armando Izzo (definitivo, Monza)
Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli), Emmanuel Gyabuaa (risoluzione prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Salernitana), Valerio Crespi (prestito, Union Brescia)

BARI
Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter), Tomas Esteves (prestito, Pisa)
Cessioni: Gaston Pereiro (risoluzione), Indrit Mavraj (definitivo, Lechia Gdansk),

CARRARESE
Acquisti: Antonio Troise (svincolato), Dachi Lordkipanidze (prestito, Cremonese)
Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa), Eliman Cham (prestito, Nuova Igea Virtus), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Modena)

CATANZARO
Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina), Tancredi Vella (definitivo, Roma)
Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), Nicolò Buso (prestito, Mantova), Gabriel Ardito (prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Vis Pesaro), Davide Bettella (definitivo, Pescara)

CESENA
Acquisti: Vittorio Magni (riscatto, Milan)
Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia)

EMPOLI
Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)
Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana)

FROSINONE
Acquisti: Antonio Fiori (prestito con obbligo, Mantova)
Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì), Adrian Raychev (fine prestito, Pisa), Davide Biraschi (prestito, Fatih Karagumruk)

JUVE STABIA
Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan), Christian Dalle Mura (definitivo, Cosenza)
Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter), Edoardo Duca (prestito, Lecco)

MANTOVA
Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro), Côme Bianay Balcot (prestito, Torino), Tiago Goncalves (prestito, Újpest), Konstantinos Chrysopoulos (prestito, AEK Atene), Rachid Kouda (prestito, Parma)
Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli), Zan Majer (prestito con obbligo, Ternana), Antonio Fiori (prestito con obbligo, Frosinone)

MODENA
Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Carrarese)
Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Reggiana), Fabio Ponsi (definitivo, Catrania), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Monza)

MONZA
Acquisti: Hernani (definitivo, Parma), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Modena)
Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan), Armando Izzo (definitivo, Avellino)

PADOVA
Acquisti: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)

PALERMO
Acquisti: Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Reggiana), Francesco Di Bartolo (risoluzione prestito, Nuova Sondrio)
Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani), Michele Avella (definitivo, Guidonia Montecelio)

PESCARA
Acquisti: Davide Bettella (definitivo, Catanzaro)
Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella), Alessandro Vinciguerra (risoluzione prestito, Cagliari), Gianmarco Cangiano (prestito, Foggia)

REGGIANA
Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Modena), Alessandro Pavanati (prestito, Hellas Verona)
Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese), Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Palermo), Manuel Marras (definitivo, Union Brescia), Elayis Tavsan (risoluzione prestito, Hellas Verona)

SAMPDORIA
Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubis (definitivo, Milan), Matteo Palma (prestito, Udinese), Mattia Viti (prestito, Nizza)
Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubis (prestito, Universitatea Cluj), Victor Narro (prestito, Real Murcia), Lorenzo Malagrida (definitivo, Livorno)

SPEZIA
Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena), Mattia Valoti (definitivo, Cremonese), Alessandro Romano (prestito, Roma)
Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso), Pietro Candelari (prestito, Trento), Matteo Onofri (prestito, Forlì), Tio Cipot (definitivo, NK Maribor), Rachid Kouda (prestito, Parma)

SUDTIROL
Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina)
Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta)

VENEZIA
Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset), Simone Panada (definitivo, Venezia)
Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento), Simone Panada (prestito, Venezia)

VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Mattia Alborghetti (definitivo, Giana Erminio), Niccolò Squizzato (definitivo, Pescara), Riccardo Turicchia (definitivo, Juventus), Luigi Cuppone (definitivo, Audace Cerignola)
Cessioni: Iacopo Lipani (prestito, Latina), Luigi Palomba (prestito, Forlì)

