Focus TMW Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.

AVELLINO

Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma), Jacopo Sassi (prestito, Atalanta), Armando Izzo (definitivo, Monza)

Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli), Emmanuel Gyabuaa (risoluzione prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Salernitana), Valerio Crespi (prestito, Union Brescia)

BARI

Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter), Tomas Esteves (prestito, Pisa)

Cessioni: Gaston Pereiro (risoluzione), Indrit Mavraj (definitivo, Lechia Gdansk),

CARRARESE

Acquisti: Antonio Troise (svincolato), Dachi Lordkipanidze (prestito, Cremonese)

Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa), Eliman Cham (prestito, Nuova Igea Virtus), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Modena)

CATANZARO

Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina), Tancredi Vella (definitivo, Roma)

Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), Nicolò Buso (prestito, Mantova), Gabriel Ardito (prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Vis Pesaro), Davide Bettella (definitivo, Pescara)

CESENA

Acquisti: Vittorio Magni (riscatto, Milan)

Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia)

EMPOLI

Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)

Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana)

FROSINONE

Acquisti: Antonio Fiori (prestito con obbligo, Mantova)

Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì), Adrian Raychev (fine prestito, Pisa), Davide Biraschi (prestito, Fatih Karagumruk)

JUVE STABIA

Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan), Christian Dalle Mura (definitivo, Cosenza)

Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter), Edoardo Duca (prestito, Lecco)

MANTOVA

Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro), Côme Bianay Balcot (prestito, Torino), Tiago Goncalves (prestito, Újpest), Konstantinos Chrysopoulos (prestito, AEK Atene), Rachid Kouda (prestito, Parma)

Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli), Zan Majer (prestito con obbligo, Ternana), Antonio Fiori (prestito con obbligo, Frosinone)

MODENA

Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Carrarese)

Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Reggiana), Fabio Ponsi (definitivo, Catrania), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Monza)

MONZA

Acquisti: Hernani (definitivo, Parma), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Modena)

Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan), Armando Izzo (definitivo, Avellino)

PADOVA

Acquisti: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)

PALERMO

Acquisti: Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Reggiana), Francesco Di Bartolo (risoluzione prestito, Nuova Sondrio)

Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani), Michele Avella (definitivo, Guidonia Montecelio)

PESCARA

Acquisti: Davide Bettella (definitivo, Catanzaro)

Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella), Alessandro Vinciguerra (risoluzione prestito, Cagliari), Gianmarco Cangiano (prestito, Foggia)

REGGIANA

Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Modena), Alessandro Pavanati (prestito, Hellas Verona)

Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese), Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Palermo), Manuel Marras (definitivo, Union Brescia), Elayis Tavsan (risoluzione prestito, Hellas Verona)

SAMPDORIA

Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubis (definitivo, Milan), Matteo Palma (prestito, Udinese), Mattia Viti (prestito, Nizza)

Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubis (prestito, Universitatea Cluj), Victor Narro (prestito, Real Murcia), Lorenzo Malagrida (definitivo, Livorno)

SPEZIA

Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena), Mattia Valoti (definitivo, Cremonese), Alessandro Romano (prestito, Roma)

Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso), Pietro Candelari (prestito, Trento), Matteo Onofri (prestito, Forlì), Tio Cipot (definitivo, NK Maribor), Rachid Kouda (prestito, Parma)

SUDTIROL

Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina)

Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta)

VENEZIA

Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset), Simone Panada (definitivo, Venezia)

Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento), Simone Panada (prestito, Venezia)