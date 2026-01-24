Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Kalulu chiama Tonali alla Juve: "È forte. Insieme abbiamo vinto lo scudetto e siamo molto legati"

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha chiamato alla Juventus il suo amico Sandro Tonali, centrocampista attualmente in forza al Newcastle e vero e proprio pallino di mister Spalletti. Queste le dichiarazioni del francese in merito:

"Sandro è un amico. Abbiamo vinto lo scudetto insieme e a lui sono molto legato. È un giocatore forte, ma ora siamo in due squadre diverse. Gli auguro il meglio e dico che sono contento dei giocatori con cui sono adesso in squadra. Poi... Poi si vedrà".

Guardando sempre al suo passato tra le fila del Milan, Kalulu ha ricordato anche un aneddoto sull'altro ex compagno Mike Maignan: "Quando ho vinto, al Milan, c’erano solo Ibrahimovic e Maignan ad aver sollevato un trofeo. Ci aiutavano con qualche parola particolare, erano sicuramente lì per noi. Ricordo una volta, proprio con la Juve... Era terminata 1-1, era l’anno dello scudetto e tutti eravamo molto arrabbiati: ci sembrava un’occasione persa, in una partita che avremmo potuto vincere. Mike Maignan ci disse: 'Vero, potevamo portare a casa tre punti, ma dobbiamo metterci in testa di averne guadagnato uno'. Ogni punto conta. E infatti ricorderete: il campionato si è deciso pure lì, mentre ai tempi l’Inter pareva lontana. Bisogna mantenere la testa fredda, stare sul pezzo e contare ogni lunghezza".

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
