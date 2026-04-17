Dal cambio in corsa al trionfo: il Benevento blinda Floro Flores fino al 2028

Antonio Floro Flores sarà l’allenatore del Benevento anche in Serie B. Il club sannita ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto del tecnico fino al 30 giugno 2028, dando continuità a un progetto che ha portato a risultati straordinari.

Una scelta rivelatasi vincente quella della società giallorossa, che aveva deciso di affidarsi a Floro Flores in un momento delicato della stagione, chiamandolo a sostituire Auteri quando il Benevento era terzo in classifica e a pochi punti dalla vetta. Da lì in poi, la svolta: una rincorsa culminata con la vittoria, e il dominio, del Girone C di Serie C.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha espresso soddisfazione per l’accordo, mentre lo stesso tecnico ha voluto condividere la sua gioia sui social: “Onorato e felice di poter far parte ancora di questa famiglia. Insieme passo dopo passo”.