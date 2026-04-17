Santon: "Chivu mi sta stupendo, non sbaglia una dichiarazione. All'Inter era fantastico"

Uno degli enfant prodige che nel 2009 ha esordito con la maglia dell'Inter è stato Davide Santon. Lanciato da Jose Mourinho, in quel momento ha rappresentato la speranza per tutti i tifosi nerazzurri, che lo hanno acclamato contro CR7. Al Matchday Programme della sfida contro il Cagliari, l'ex terzino ha spiegato le emozioni provate: "Ogni volta che ho modo di tornare qui a Milano provo sempre una sensazione incredibile, anche se c’è un pizzico di malinconia perché mi rendo conto che sto diventando vecchio. Il mio percorso con l’Inter è stato lungo e bellissimo, qui sono cresciuto e ho potuto vivere delle esperienze meravigliose: ogni volta che torno vengo invaso dai ricordi, un po’ di nostalgia c’è sempre".

Lei ha giocato anche con Chivu, oggi allenatore dell'Inter.

"Chivu era un compagno di squadra fantastico, ma da allenatore mi sta stupendo ancora di più. Cristian è una persona fantastica, e mi piace moltissimo il suo modo di comunicare: seguo sempre le sue conferenze, non sbaglia una dichiarazione. Ha avuto il merito di entrare nella testa dei giocatori sin da subito, e gli faccio i complimenti perché sta disputando un’annata fantastica".

Che ha significato per lei l'Inter?

"Crescere nel settore giovanile dell’Inter è stato fantastico, e se devo scegliere i momenti più belli credo che le giornate passate in convitto resteranno sempre nella mia memoria. Eravamo in cinque in camera, e la nostra vita era scuola-allenamento-partite. Ci siamo divertiti molto e le amicizie che ho costruito rimangono per la vita: magari oggi ci sentiamo meno, ma quando ci vediamo sembra che il tempo non sia mai trascorso".