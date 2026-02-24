TMW Radio Maspero: "Salvezza, a giocarsela Lecce e Cremonese. Ma occhio al Torino"

L'ex calciatore Riccardo Maspero è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, vittoria importante in chiave salvezza:

"Ora sono tutte lì. E' stata una discreta Fiorentina, poco Pisa però. Questa vittoria deve dargli morale ma non deve fargli pensare che ora sia facile. Quando arrivi a volte ti ritrovi di nuovo a dover rincorrere, quindi guai ad abbassare a guardia. Una bella Fiorentina in mezzo al campo, c'è da fare però ancora di più. Sarà difficile fino alla fine, ma ora pedalare, anche con l'entusiasmo della gente. Fagioli in Nazionale? Sono valutazioni che deve fare Gattuso, io lo porterei perché mi piace. E' duttile, giovane, con gamba, che può essere utile".

Lotta salvezza, tante invischiate: quale il fattore che sarà decisivo?

"Per me Lecce e Cremonese si giocano l'ultimo posto. Però occhio all'aspetto ambientale in casa Torino. Se continua la contestazione e D'Aversa non trova subito il bandolo dell matassa, rischia. E poi devi segnare. Vedi la Fiorentina, che ne è uscita con i gol di Kean".

Torino, i tifosi spingono per l'addio di Cairo:

"Difendo sempre i presidenti, perché ci mettono dei soldi. Se viene qualcuno, dice giustamente, se ne parla, ma l'offerta deve essere giustamente congrua".