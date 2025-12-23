Il Fenerbahce considera Skriniar intoccabile: difficile che lasci la Turchia a gennaio

Milan Skriniar è sempre un nome che viene attenzionato da molti club in ogni sessione di mercato, compresa quella attuale. L'ex difensore dell'Inter infatti piace a Milan e Juventus, ma un suo ritorno in Serie A a gennaio è da escludere. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce lo considera intoccabile e non intavolerà trattative che potrebbero portare a una sua cessione.

Il club turco, con cui ha un contratto fino al 2029, ha garantito che il classe '97 è un elemento chiave del progetto e non se ne andrà. Avrebbe del clamoroso tra l'altro un suo approdo in rossonero dopo che per anni ha vestito la maglia nerazzurra e ne è stato il simbolo. Non si è lasciato benissimo con l'ambiente, ma nel periodo in cui ha vestito la maglia dell'Inter era ritenuto da molti il capitano del futuro.

In carriera vanta 246 presenze con l'Inter e 11 gol, 93 apparizioni con lo Zilina e 13 reti, 49 sfide con il Fenerbahce e 5 centri, 38 gettoni con la Sampdoria, 37 incontri con il PSG e un gol, 7 partite con il ViOn e un match con la seconda squadra dello Zilina. Inoltre è sceso in campo 87 volte con la Sloacchia, segnando 3 reti.