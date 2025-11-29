Skriniar pronto per il derby di Istanbul: "Inter-Milan magico, ma qui atmosfera ancora più folle"

Il capitano del Fenerbahçe, Milan Škriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente beIN SPORTS in vista del derby di lunedì contro il Galatasaray, oltre a commentare la sua esperienza in Turchia e ricordare i derby di Milano. Queste le sue parole: "A gennaio compirò un anno qui. Come ho già detto, fin dal mio arrivo mi sono sentito molto bene. C’è un legame molto forte tra me, i tifosi e i miei compagni di squadra. Sono molto felice di essere qui. Dobbiamo continuare così".

Sugli allenatori Mourinho e Tedesco: "Entrambi sono per me ottimi allenatori e ottime persone, con un buon carattere. Sono ovviamente tecnici diversi. Mourinho è una leggenda di questo sport. Ho avuto un buon rapporto con lui, proprio come con Tedesco. Per me è difficile paragonarli. Domenico Tedesco presta più attenzione ai dettagli. Questa caratteristica appartiene comunque a tutti gli allenatori che ho citato, ma posso descrivere così il nostro mister. Sono felice di lavorare con lui perché ci dà un grande contributo".

Sul passato all'Inter e i derby vissuti in nerazzurro: "A San Siro, le partite Inter–Milan e Inter–Juventus erano magiche per noi. Ma qui l’atmosfera è ancora più folle e rumorosa! Questo è certo. Giocare un derby qui è bellissimo. L’anno scorso ho giocato in casa contro il Galatasaray in Coppa. In quel periodo la situazione della squadra non era molto buona. Ma ora so che sarà diverso. So che i nostri tifosi ci daranno moltissimo supporto e aiuto".

Su Osimhen e Icardi: "Sono entrambi ottimi centravanti. Ovviamente hanno caratteristiche diverse, ma sono grandissimi giocatori. Lunedì vedremo cosa dovremo fare dal punto di vista difensivo. Dovremo giocare compatti e aggressivi, restare uniti per poterli fermare".