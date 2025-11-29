Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Skriniar pronto per il derby di Istanbul: "Inter-Milan magico, ma qui atmosfera ancora più folle"

Skriniar pronto per il derby di Istanbul: "Inter-Milan magico, ma qui atmosfera ancora più folle"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:38Serie A
Giacomo Iacobellis

Il capitano del Fenerbahçe, Milan Škriniar, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente beIN SPORTS in vista del derby di lunedì contro il Galatasaray, oltre a commentare la sua esperienza in Turchia e ricordare i derby di Milano. Queste le sue parole: "A gennaio compirò un anno qui. Come ho già detto, fin dal mio arrivo mi sono sentito molto bene. C’è un legame molto forte tra me, i tifosi e i miei compagni di squadra. Sono molto felice di essere qui. Dobbiamo continuare così".

Sugli allenatori Mourinho e Tedesco: "Entrambi sono per me ottimi allenatori e ottime persone, con un buon carattere. Sono ovviamente tecnici diversi. Mourinho è una leggenda di questo sport. Ho avuto un buon rapporto con lui, proprio come con Tedesco. Per me è difficile paragonarli. Domenico Tedesco presta più attenzione ai dettagli. Questa caratteristica appartiene comunque a tutti gli allenatori che ho citato, ma posso descrivere così il nostro mister. Sono felice di lavorare con lui perché ci dà un grande contributo".

Sul passato all'Inter e i derby vissuti in nerazzurro: "A San Siro, le partite Inter–Milan e Inter–Juventus erano magiche per noi. Ma qui l’atmosfera è ancora più folle e rumorosa! Questo è certo. Giocare un derby qui è bellissimo. L’anno scorso ho giocato in casa contro il Galatasaray in Coppa. In quel periodo la situazione della squadra non era molto buona. Ma ora so che sarà diverso. So che i nostri tifosi ci daranno moltissimo supporto e aiuto".

Su Osimhen e Icardi: "Sono entrambi ottimi centravanti. Ovviamente hanno caratteristiche diverse, ma sono grandissimi giocatori. Lunedì vedremo cosa dovremo fare dal punto di vista difensivo. Dovremo giocare compatti e aggressivi, restare uniti per poterli fermare".

