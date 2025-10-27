Fenerbahce rullo compressore: terzo successo di fila, Tedesco sul podio della Super Lig

Sono arrivati i risultati delle ultime due partite che chiudono di fatto la decima giornata di Super Lig turca. Pari e patta tra Samsunspor e Rizespor, con il primo che manca il balzo in quarta posizione in classifica e si limita ad agganciare il Besiktas di Abraham. Più importante invece la goleada inferta dal Fenerbahce al Gaziantep fuori casa: 4-0 senza storia e condito da due doppiette, firmate En Nesyri e Talisca.

In campo per tutti i 90 minuti anche l'ex Inter Skriniar, titolare inamovibile invece l'ex City Ederson tra i pali. Assist invece per Marco Asensio, il primo nel massimo campionato turco. Così i Canarini di Domenico Tedesco trovano il terzo successo di fila (Europa League compresa) e mantengono il passo per il podio della graduatoria, piazzandosi al terzo posto con 22 punti. A -1 dal Tarbzonspor di Andre Onana.

Tutti i risultati della 10a giornata

Karagumruk - Kayserispor 2-2

Kocaelispor - Alanyaspor 2-0

Trabzonspor - Eyspor 2-0

Antalyaspor - Basaksehir 0-4

Galatasaray - Göztepe 3-1

Genclerbiligi - Konyaspor 1-2

Kasimpasa - Besiktas 1-1

Gaziantep - Fenerbahce 0-4

Samsunspor - Rizespor 1-1

CLASSSIFICA

1. Galatasaray 28 punti

2. Tarbzonspor 23

3. Fenerbahce 22

4. Besiktas 17

5. Samsunspor 17

6. Gaziantep 17

7. Goztepe 16

8. Konyaspor 14

9. Alanyaspor 11

10. Kocaelispor 11

11. Basaksehir 10

12. Rizespor 10

13. Kasimpasa 10

14. Antalyaspor 10

15. Genclerbirligi 8

16. Eyuspor 8

17. Kayserispor 6

18. Karagumruk 4