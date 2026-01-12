Il figlio di Facchetti contro Conte: "Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo all'Inter"

Non sono parole tenere quelle che Gianfelice Facchetti ha usato sul suo profilo Instagram nei confronti di Antonio Conte. Il figlio di Giacinto, storico ex capitano dell'Inter scomparso nel 2006, ha affidato ai social il suo pensiero sul tecnico pugliese, che si è fatto espellere nel big match di ieri, lasciando il Napoli per 20 minuti senza allenatore: "Il bicchiere è mezzo pieno già solo a non vederlo sulla nostra panchina".

Già perché nel recente passato Conte ha vinto uno Scudetto con l'Inter e ha perso anche una finale di Europa League contro il Siviglia, aprendo di fatto un'epoca nuova ad Appiano Gentile dopo anni difficili. Il problema però è stato il suo atteggiamento nei confronti della sua ex squadra, giudicato da molti irrispettoso. Le lamentele e le grida nei confronti del quarto uomo e dell'arbitro in occasione del rigore netto concesso per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan sono apparse eccessive ai presenti.

Conte ha inoltre calciato violentemente verso la tribuna un pallone che era a bordocampo, scatenando così il pubblico contro di lui. Il 2-2 finale però fa sì che tutto resti in bilico, con l'Inter che guida il campionato con soli 4 punti di vantaggio sugli azzurri e 3 sul Milan, secondo in classifica e senza coppe europee da disputare.