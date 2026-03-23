Il fisioterapista di Milik: "Arek è un tipo davvero forte. Non ha mai mollato, neanche un giorno"

A Marbella c'è un professionista di alto livello, Arnaud Chabert, con cui molti giocatori scelgono di lavorare e uno di questi è Arkadiusz Milik, addirittura dai tempi di Marsiglia. Intervistato da Tuttosport, il fisioterapista ha spiegato come ha vissuto gli infortuni il polacco, che ha fatto un primo intervento che non è andato bene e un secondo nel quale ha poi incontrato difficoltà nella riabilitazione dal punto di vista del ginocchio e delle compensazioni muscolari: "Un percorso complicato anche per via degli infortuni precedenti".

Milik però non ha mai mollato, come conferma Chabert: "Arek è un tipo davvero forte. Sono orgoglioso di conoscere e lavorare con un ragazzo così. Ha una mentalità professionale, non ha mai mollato, neanche un giorno, neanche quando le cose non andavano bene e potevano insorgere pensieri negativi". La felicità del suo fisioterapista a vederlo in campo è tangibile.

Adesso comunque sta bene, il suo corpo risponde alla grande: "Questa estate era tornato con la squadra prima del Mondiale per Club ma, magari, è stato un po’ presto. Da lì ha fatto di tutto durante questi mesi per non smettere e tornare a questi livelli". Per Chabert il segreto è la forza mentale incredibile di Milik, che ora vuole anche segnare per dimenticare il passato.