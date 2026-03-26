TMW Lukaku rimane in Belgio. Una scelta per cercare di ritrovare il meglio della forma

Romelu Lukaku è rimasto in Belgio per cercare di ritrovare il meglio della forma nella fase decisiva della stagione. Il Napoli non è poi così lontano dall'Inter, in più c'è la nazionale belga che giocherà il Mondiale americano nella prossima estate. Per questo Lukaku non è tornato subito in Italia ma ha preferito seguire un programma di lavoro specifico.

L'obiettivo è quello di ottimizzare le sue performance e il proprio rendimento nell'ultima fase della stagione. È una gestione preventiva mirata a ritrovare continuità, in un contesto - in Belgio - che gli consenta di svolgere un lavoro focalizzato al pieno recupero dell’integrità fisica e atletica, oltre al raggiungimento della condizione ottimale per performare agli altissimi livelli richiesti da un top club e da una delle migliori nazionali a livello internazionale.

Così la scelta è quella di massimizzare il livello di prestazioni a medio termine, lavorando in modo specifico su ciò che può fare la differenza in questa fase cruciale. Si tratta quindi di una scelta per tutelare il pieno recupero, ma non solo per interesse personale, ma anche del Napoli e della nazionale. Finora Lukaku è stato frenato da un infortunio che lo ha tolto fino alla fine di gennaio, giocando cinque gare in campionato, sette in totale.