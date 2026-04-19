Napoli, chi si rivede dopo il crollo: domani tornerà Lukaku a Castel Volturno

Il Napoli è crollato in casa contro la Lazio, in una prestazione forse mai così scialba da parte della squadra di Antonio Conte in questa stagione. I gol di Cancellieri e Basic non raccontano abbastanza una prova scarica da parte degli azzurri, probabilmente a corto di motivazioni visto che l'Inter ha ormai preso il largo per la vittoria dello scudetto.

Come riporta il Corriere dello Sport intanto domani è atteso il rientro di Romelu Lukaku al centro sportivo di Castel Volturno. Dopo un mese e mezzo di lavoro personalizzato svolto in Belgio, l'ex centravanti di Inter e Roma ha preannunciato il suo rientro tramite una comunicazione fatta dal suo agente.

Come ricorda il quotidiano, nel frattempo c'è stato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del giocatore da parte del club, con multa annessa per aver disatteso due convocazioni. Uno strappo importante con Conte e la società, con l'ultimo contatto dal vivo fra l'attaccante e l'allenatore risale allo scorso 20 marzo, nella trasferta giocata dal Napoli contro il Cagliari. Resta da capire dunque come verrà gestita ora la vicenda e cosa decideranno di fare il Napoli e Conte con Lukaku, dopo il suo rientro.