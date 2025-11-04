Ajax, l'allenatore confida: "Osimhen forte come Ibra e Drogba, una minaccia costante"

Con zero punti e sotto pressione, l’Ajax si prepara ad una partita impegnativa in Champions League contro il Galatasaray. Già la quarta partita della campagna europea, e i lancieri sono l'ultima classificata delle 36 squadre in competizione. "Se vogliamo ancora fare punti, deve succedere adesso", ha spiegato l’allenatore John Heitinga in conferenza stampa oggi. "Soprattutto perché giochiamo in casa. Vogliamo liberarci dello zero e solo se nelle prossime due partite faremo punti sarò soddisfatto nella pausa per le nazionali".

Nessuna squadra ha subito più gol dell’Ajax nelle prime tre partite di Champions League: la differenza reti è di -10. E nell'attacco dei giallorossi turchi c'è il temibile bomber Victor Osimhen, ex Napoli: "È un attaccante molto forte", ride Heitinga, che lo paragona a Zlatan Ibrahimovic e Didier Drogba. "È forte, veloce e atletico e secondo me è tra i migliori attaccanti. Come difensore centrale bisognerà giocare molto con la testa".

E ha aggiunto: "Può stare attaccato ai difensori e allora devi davvero stare attento a non farti usare come punto di riferimento. Rappresenta una minaccia costante. Soprattutto tutti dovranno lavorare bene insieme per chiudere le linee verso di lui. Spero di vedere in partita ciò su cui ci siamo allenati. Così penso che potremo dominare il nostro gioco".