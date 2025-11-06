Ajax distrutto da Osimhen, l'allenatore del Galatasaray gongola: "Contenti di averlo con noi"

Il Galatasaray ha trafitto l’Ajax con tre gol, tutti griffati Victor Osimhen in occasione della 4ª giornata della UEFA Champions League. Sembra lontanissimo il tonfo iniziale per 5-1 incassato contro l’Eintracht Francoforte a inizio cammino europeo, ma tra Liverpool (sconfitto 1-0), Bodo/Glimt (travolto 3-1) e proprio il ko inferto ai lancieri si prende la sua rivincita e scala la classifica del torneo, piazzandosi al nono posto con 9 punti.

"Siamo venuti qui (ad Amsterdam, ndr) per battere l’Ajax e ottenere 9 punti", spiega Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, in conferenza stampa post-partita. "Ora siamo noni, ma il nostro obiettivo è entrare tra i primi otto. Forse la prossima partita sarà decisiva per questo: è ciò che sogniamo e desideriamo. Con la partita contro il Liverpool sono cominciate cose positive, sia nel gioco che nella fiducia. Stiamo giocando molto bene. In questa partita (contro l'Ajax, ndr) siamo stati pazienti, sapevamo che dopo il primo gol la partita sarebbe cambiata".

L'analisi ha poi proseguito: "L’Ajax di solito subisce gol presto, ma oggi (ieri, ndr) lo ha preso più tardi. Nel primo tempo non hanno giocato con un’ala e a tratti hanno mantenuto il possesso palla, ma non abbiamo concesso molte occasioni. Nel secondo tempo volevamo essere più offensivi e abbiamo iniziato con Barış Alper Yılmaz. Tutti hanno giocato molto bene". Menzione d'onore infine per Osimhen, one-man show con tre reti forgiate nell'arco di 19 minuti: "Siamo contenti di avere Osimhen con noi. Quando abbiamo battuto il Liverpool, siamo saliti di livello".