Osimhen da urlo, tripletta e MVP: "Ho la qualità per il titolo di capocannoniere in Champions"

Una serata da assoluto one man show per Victor Osimhen, centravanti del Galatasaray che ha portato in trionfo i suoi compagni contro l'Ajax dopo aver firmato una tripletta personale (due gol su rigore). Una prestazione a cinque stelle e cum laude che non può fare altro che assegnare il premio di MVP (sono 3 totali in 4 uscite europee) all'ex attaccante del Napoli, tra l'altro rientrato a casa, a Istanbul, anche con il pallone per celebrare i tre gol capitalizzati per il 3-0 finale.

"Abbiamo vinto con merito, sapendo cosa ci stavamo giocando. Continueremo a costruire su questo slancio", ha commentato nel post-partita Osimhen ai microfoni di Fanatik da bordocampo. "Ho la qualità per puntare al titolo di capocannoniere, ma tutto ciò avviene grazie al supporto dei miei compagni di squadra. Lotterò per una possibilità del genere". Infatti Osi in questo momento si attesta al primo posto nella prestigiosa classifica dei cannonieri della Champions League a quota 6 reti, lasciando bomber di rango come Mbappé, Kane e Haaland alle sue spalle.

E ora il Gala si trova al nono posto nella classifica unica di Champions League: "Alla fine del percorso in Champions saremo molto felici", ha chiosato Osimhen a proposito della rincorsa per un accesso diretto al turno successivo. Senza dover passare per il turno extra dei playoff.