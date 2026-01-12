Il Genoa e De Rossi hanno voluto fortemente Bento. Ma ora Leali è tornato a fare miracoli

Proprio quando il Genoa ha iniziato a intensificare i contatti con Bento, Nicola Leali è tornato a brillare. Dopo la grande partita contro il Milan, l'estremo difensore si è ripetuto oggi contro il Cagliari nel match vinto 3-0 a Marassi. Dal risultato si può pensare che sia stato tutto facile per gli uomini di De Rossi, ma la realtà dei fatti racconta altro e l'estremo difensore italiano è stato decisivo più volte quando il punteggio era in bilico.

Prima su Esposito, poi su Luvumbo e infine su Idrissi: tre grandissimi interventi che hanno permesso ai rossoblù di vincere lo scontro diretto, diventato più semplice nel finale grazie ai gol di Frendrup e Ostigard dopo quello di Colombo. De Rossi adesso dovrà decidere chi far giocare, ma l'abbondanza non è mai stato un problema. Il classe '93 sicuramente ha risposto meglio di quanto ci si potesse attendere e ha messo in difficoltà il suo allenatore.

Con Bento è comunque tutto fatto: il brasiliano si trasferirà in Italia in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con il diritto di riscatto che sarà fissato a 8. Da sottolineare come il brasiliano abbia deciso di rinunciare a un contratto con l'Al Nassr che gli permetteva di guadagnare 12 milioni annui.