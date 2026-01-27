TMW Il Genoa ha chiuso per un 2007: Meola lascia l'Ancona per 100mila euro, tutti i dettagli

Non è facile vedere un giocatore che passa dalla Serie D alla Serie A, ma è quello che sta per accadere a Kevin Meola. Il trequartista classe 2007 di proprietà dell'Ancona, con cui aveva un contratto valido fino a giugno, sta infatti per trasferirsi al Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW, il club ligure sborserà circa 100mila euro per prelevarlo a titolo definitivo, con il diretto interessato che firmerà domani fino al 2028.

In carriera ha vestito la maglia dell'Ancona, con cui ha collezionato 22 presenze e un assist, e quella del Roma City, squadra grazie alla quale ha esordito e che gli ha permesso di scendere in campo 7 volte, segnando 2 gol.