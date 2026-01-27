Union SG, Hubert sfida l'Atalanta: "Ha difetti, possiamo vincere noi"

Il tecnico dei belgi: 'Non giochiamo solo contro Lookman e De Ketelaere'

(ANSA) - BERGAMO, 27 GEN - "Per noi vincere è l'ultima possibilità e con l'Atalanta, che ha dei difetti da sfruttare, vogliamo farlo". L'allenatore dell'Union Saint-Gilloise, David Hubert, alla vigilia dell'ultima partita della fase campionato di Champions League vuole giocarsi il tutto per tutto, anche se la sua squadra partendo da sei punti in classifica difficilmente potrà qualificarsi ai playoff. "Serve non essere precipitosi e seguire il nostro piano di gioco, adattandoci all'avversario che gioca molto sulle fasce ed è molto offensivo - spiega il tecnico dei belgi -. L'Atalanta sta recuperando in campionato ed è in alto in Champions. Dobbiamo fare una buona gara per avere una chance di vincerla".

Hubert è alle prese con tre assenze pesanti, dal centravanti ecuadoriano Rodriguez che ha tre vertebre rotte fino all'altra prima punta, squalificata: "In difesa non c'è Barry, s'è allenato da solo. Manca Promise David, ma abbiamo comunque soluzioni in attacco anche dalla panchina". Infine, i due avversari più temuti: "Lookman si muove tra le linee, De Ketelaere crea gioco, dà la profondità ed è intelligente. Ma non giochiamo solo contro di loro". (ANSA).