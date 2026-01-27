TMW Bonfanti ha sciolto le riserve: vestirà la maglia dello Spezia. Al momento solo fino a giugno

Come era ormai noto da diverso tempo, ne avevamo parlato lo scorso 13 gennaio, lo Spezia stava guardando a possibili rinforzi per la difesa, e tra questi il principale candidato era Giovanni Bonfanti, in prestito al Pisa ma di proprietà dell'Atalanta; il giocatore, però, stava temporeggiando, perché avrebbe gradito maggiormente rimanere in Serie A. Adesso, però, la situazione sembra andare verso la sua definitiva risoluzione, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stato trovato l'accordo.

Per questa seconda parte di stagione, Bonfanti vestirà la maglia dello Spezia, in Serie B, dove arriva con la formula del prestito secco: accordo quindi fino al 30 giugno. Che dovrebbe essere comunicato a stretto giro di posta.