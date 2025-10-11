Nico Paz titolare con l'Argentina: "Scaloni mi ha detto di giocare come faccio al Como"

"Sapevo che era importante per me, ho cercato di approfittare dei minuti concessi e positivi. Ho giocato in una posizione che mi piace e, beh, me ne vado contento della partita". Parla così Nico Paz, fantasista e numero 10 del Como al termine dei 90 minuti disputati da titolare e con la maglia dell'Argentina nella notte italiana contro il Venezuela, nella vittoria per 1-0.

Intervenuto in mixed zone e ai microfoni di TyC Sports, il gioiellino che potrebbe essere riacquistato dal Real Madrid (tra clausole di recompra e altri vantaggi) ha commentato poi la facilità che ha mostrato sul terreno di gioco con giocatori di livello tra cui Lautaro Martinez dell'Inter e Julian Alvarez del Como: "È molto più facile giocare e superare questo ostacolo", ha commentato brevemente.

Salvo poi svelare cosa gli abbia chiesto il CT dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, prima di scendere in campo: "Mi ha chiesto soprattutto di lasciarmi andare e giocare come gioco nel Como, e questo mi dà sempre la fiducia necessaria per dare il meglio di me", ha raccontato Nico Paz al termine del match con il Venezuela.

Finora in stagione il '10' del Como ha fatto faville. Ha conquistato due premi di fila come 'Rising Star' del mese di agosto e settembre dalla Serie A, dopo aver sfornato complessivamente 3 gol e altrettanti assist in 7 partite disputate.