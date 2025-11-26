Altobelli sul derby: "Purtroppo vince chi segna. Però preferisco vincere quello di ritorno"

A pochi giorni dal suo 70° compleanno, Alessandro 'Spillo' Altobelli parla così delle tante celebrazioni in arrivo: "Non mi aspettavo un risultato così. Sono stato un buon giocatore, ma penso che la gente mi apprezzi di più perché sono stato uno del popolo. Sono sempre stato coi miei vecchi amici e penso di essermi sempre comportato in modo giusto, senza darmi grandi arie", ha detto oggi al Quotidiano Sportivo.

Riguardo alla coltivazione dell'amicizia con i vecchi compagni della "sua" Inter, Altobelli ha risposto affermativamente. Ha raccontato che esiste una chat dove si salutano tutti i giorni e organizzano cene, sottolineando che sono stati insieme per tanti anni e hanno condiviso molte esperienze positive sia con l'Inter che con la Nazionale. Ha poi aggiunto che esiste anche una chat dedicata ai vecchi compagni della Nazionale del Mondiale '82 e che molti dei componenti di entrambi i gruppi saranno presenti alla festa a Sonnino.

La festa le farà passare l’amarezza per il derby?

"Purtroppo è una partita dove non sempre la spunta la più forte. Ai punti avrebbe vinto l’Inter, ma a calcio vince chi segna. Però io preferisco vincere quello di ritorno: così ci sono più mesi prima che arrivi quello dopo... ".