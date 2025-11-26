Altobelli: "Lautaro l'unico che può raggiungermi per numero di gol: accadrà, è un interista vero"

A pochi giorni dal suo 70° compleanno, Alessandro 'Spillo' Altobelli parla così della prossima gara dell’Inter a Madrid, una città che le ha lasciato parecchi ricordi: "Più legati al Real, ovviamente. Li abbiamo incontrati tante volte. Vincevamo sempre a San Siro e perdevamo in Spagna. Personalmente al Bernabeu ho segnato e giocato bene. Però a qualcuno è capitato di sentire l’atmosfera e poi anche loro erano una grande squadra".

Dopo il derby senza gol, Lautaro proverà a rimettersi in moto: crede che arriverà a superarla per numero di gol?

"Se rimane all’Inter è l’unico che può raggiungermi e quindi penso che accadrà perché è un interista vero. Però non è un titolo così importante. I gol che fa un attaccante sono il frutto del gioco di squadra".

Riguardo alla grande intesa avuta con Beccalossi, Altobelli ha risposto che si "capivano a occhi chiusi". Ha raccontato che la loro conoscenza risaliva agli inizi insieme a Brescia e che, quando lui arrivò all'Inter un anno prima di Beccalossi, mostrò a Mazzola e Beltrami le immagini delle partite di Evaristo per consigliarne l'acquisto; i dirigenti gli diedero ragione e lo acquistarono. Ha concluso definendo Beccalossi un campione che ha dato spettacolo per anni a San Siro.