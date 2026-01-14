Il gol annullato a McTominay, poi il debuttante Rinaldi in cattedra: Napoli-Parma 0-0 al 45'

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 il risultato tra Napoli e Parma nel recupero della sedicesima giornata di Serie A.

Attacco contro difesa

Conte opera quattro cambi, lancia per la prima volta Mazzocchi dall'inizio e rispolvera Lang al posto di Elmas. Dall'altro lato Cuesta fa un ampio turnover, schierando il portiere Rinaldi, al debutto assoluto, e lasciando in panchina tanti big (Delprato, Bernabé e Pellegrino su tutti). Così il copione è chiaro fin dall'inizio: il Parma si difende in blocco basso e prova a ripartire quando può (in rarissime occasioni), il Napoli fa la partita e cerca buchi nello scacchiere avversario, tutto schiacciato dietro. Insomma, una specie di esercitazione attacco contro difesa che si ripete per tutto il match.

Gol annullato per mezza spalla

Il primo squillo è di McTominay, dopo poco più di cinque minuti, la sua girata trova la deviazione in angolo. Poi lo stesso centrocampista scozzese trova il gol all'11', di forza, di prepotenza, su un pallone dentro di Mazzocchi. Ma dopo il check col VAR l'arbitro annulla tutto per fuorigioco proprio dell'esterno azzurro, di mezza spalla oltre la linea difensiva del Parma. Lo spartito resta lo stesso, col Napoli che colleziona altre occasioni, su cui si esalta il debuttante Rinaldi: prima un grande intervento su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Buongiorno, poi in tuffo su un sinistro potente di Hojlund. I ducali si fanno vedere giusto con un ripartenza di Ondrejka e negli ultimissimi minuti di primo tempo prende un po' più di campo. Ma al giro di boa è sempre 0-0.

