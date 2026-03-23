Il gol di Pinamonti non cambia niente: Spalletti rinnoverà con la Juventus. I dettagli

Non è cambiato niente dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo: Luciano Spalletti si prepara a firmare prima di Pasqua il rinnovo fino al 2027 con opzione fino al 2028. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo chiaro dei bianconeri è quello di tornare a competere per lo Scudetto, anche senza la Champions League. La proprietà è soddisfatta del lavoro del tecnico toscano, ma è stata fin troppo lucida nel parlare con lui di futuro. In settimana l'incontro per fissare tutti i punti prima della firma.

Le richieste dell'allenatore sono proprio quelle di eliminare qualsiasi tipo di equivoco per far sì che il matrimonio diventi fondamentalmente l'ufficializzazione di un patto tra le parti. Si ragiona di anno in anno, ma Spalletti vuole un'autonomia totale nelle scelte di campo, un supporto incondizionato nell'idea di creare un team per l'annata che verrà e la conduzione di un mercato senza interferenze, con sei innesti di spessore.

Nel caso in cui però non dovesse accedere al torneo più prestigioso per club in Europa, è ovvio che gli scenari cambierebbero. In quel caso sarebbe dura convincere i vari Leon Goretzka, Bernardo Silva e Ederson ad accettare le lusinghe della Vecchia Signora. Spalletti non sarebbe comunque disposto a perdere nessun big, neanche in quel caso perché significherebbe indebolire la rosa.