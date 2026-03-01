Il lampo di Simeone, Coco salva tutto: Torino in vantaggio, 1-0 sulla Lazio all'intervallo

Un primo tempo acceso dal lampo di Giovanni Simeone al 21', un salvataggio tempestivo di Coco sul tiro a botta sicura di Belahyane e poco altro: il Torino conduce in vantaggio 1-0 al termine dei primi 45 minuti, Lazio in difficoltà.

Quanti problemi a Torino

Clima surreale per la desertificazione dello stadio del Torino, con la contestazione dei tifosi granata rivolta al presidente Cairo e la gestione della proprietà che ha rubato l’attenzione nel giorno della partita contro la Lazio, valida la 27ma giornata di Serie A. Oltre all’assenza di sostenitori biancocelesti per la trasferta bloccata, anche la Curva Maratona ha fatto il vuoto. Ma alla prima apparizione sulla panchina del Toro Roberto D’Aversa ha cercato di spronare la squadra e infondere tranquillità, sebbene la situazione preoccupante di classifica. Mentre i biancocelesti hanno tentato di avventurarsi dalle parti di Paleari anche se in maniera confusa e poco lineare. Hanno prevalso tuttavia ritmi piuttosto contenuti e blandi da parte di entrambe le formazioni, con una sequela di errori tecnici a minare lo spettacolo della partita.

Simeone accende il match, Coco salva tutto

È servito un colpo di scena, generato da una deviazione fortunosa colta al volo dal Cholito Simeone ad anticipare prima Pellegrini e poi Provedel per riporre in porta l’1-0. D’anticipo, da rapace d’area, per regalare un vantaggio pesantissimo al Torino ai danni della Lazio. Il decimo gol in carriera contro i biancocelesti. Una rasoiata dalla distanza pochi istanti dopo, galvanizzato dalla rete personale, ma la banda di Sarri si è ritrovata in balia del momento negativo. Al primo ‘clic’ di Zaccagni in zona offensiva è nata la possibilità di pareggiare i conti con un Belahyane in piena area di rigore e Coco a respingere la palla gol lontana. Poche emozioni e tanti problemi per la Lazio, mentre il Torino ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio fino al termine del primo tempo.