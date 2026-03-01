Torino, Simeone: "Esultanza Sal Da Vinci? L'avevo detto a mia moglie". E Vlasic: "Noi contenti"

Giovanni Simeone, uno dei due marcatori del Torino nel pomeriggio vincente per 2-0 contro la Lazio che ha permesso ai granata di mettersi a sei punti di distanza dalla zona retrocessione. Un bel respiro dopo il cambio di panchina con D'Aversa alla guida, mentre il Cholito ha rubato l'occhio sul primo gol forgiato contro i biancocelesti.

Dopo aver replicato la coreografia della canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, per la sua esultanza. "Ieri stavo guardando un po' Sanremo e scherzavo con mia moglie. È una bella canzone, se avessi fatto gol avrei esultato così. E l'ho fatto", ha raccontato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport.

Nikola Vlasic, centrocampista granata al suo fianco intervenuto da bordo campo, ha invece aggiunto: "Sapevamo che loro difendono a 4, c'è tanto spazio per noi trequartisti tra le linee. Abbiamo lavorato, oggi fatta buona partita perché abbiamo avuto tante azioni per fare gol. Abbiamo difeso bene e siamo contenti".