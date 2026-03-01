Roma-Juve, le formazioni ufficiali: Rensch e Pisilli dal 1', Spalletti si affida a Jonathan David

Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma e Juventus per il big match dell'Olimpico, valido per il 27° turno di Serie A. Mister Gasperini sceglie Rensch e Pisilli dal 1', tenendo il grande ex Dybala inizialmente in panchina. Sul fronte opposto, mister Spalletti schiera David punta centrale, con alle spalle Conceicao e Yildiz. Di seguito i due schieramenti in campo:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

Bordata di fischi per Spalletti

Ricognizione di campo per la Juventus sul prato dell'Olimpico prima del big match con la Roma. Ha fatto il suo ingresso anche mister Luciano Spalletti, accolto dai fischi dei romanisti, ma anche dai cori in suo onore degli juventini. Ricordiamo che, oltre alla Juve e al Napoli campione d'Italia o all'Inter, Spalletti nella sua lunga carriera in panchina ha allenato anche la Roma (prima nel 2005-2009 e poi nel 2016-2017).