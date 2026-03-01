Gasperini estrae la carta Rensch dal suo cilindro: non partiva dal 1' in campionato dal 18 gennaio

Non partiva titolare in campionato dal 18 gennaio, quando contro il Torino aveva giocato 76 minuti con tanto di assist, lasciando intravedere qualità e personalità sulla corsia laterale. Poi lo stop: una contusione al ginocchio lo ha costretto a saltare la sfida contro il Milan e, nelle settimane successive, è rimasto in panchina contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. In mezzo, però, anche segnali importanti in Europa: titolare per 90 minuti nel 2-0 allo Stoccarda il 22 gennaio, quindi 26 minuti il 29 contro il Panathinaikos. Ora Devyne Rensch torna protagonista nello scacchiere della Roma.

La sua presenza dal primo minuto questa sera all'Olimpico rappresenta l’arma a sorpresa di Gian Piero Gasperini sulla fascia destra. Una scelta che in pochi si aspettavano alla vigilia e che può cambiare le letture tattiche della gara. Rensch garantisce spinta, gamba e capacità di attaccare lo spazio, ma anche attenzione nella fase di non possesso: caratteristiche che si sposano con l’intensità di gioco nelle due fasi richiesta dal tecnico giallorosso.

Il compito dell'ex Ajax, però, non sarà semplice contro gli attaccanti della Juventus. Se l'olandese classe 2003 saprà reggere l’urto, la sua freschezza potrebbe diventare un fattore decisivo. Per lui in questa stagione si contano finora 20 presenze e 883 minuti.