Delusione Samp dopo il ko col Bari: Gregucci-Foti sotto esame nelle prossime due gare

Il ko interno contro il Bari ha riacceso le polemiche attorno alla Sampdoria e messo sotto pressione Angelo Gregucci e Salvatore Foti. La società, almeno ufficialmente, ha scelto la linea del silenzio, ma – come riportato da Il Secolo XIX – filtra una certa delusione per le due sconfitte consecutive contro Mantova e Bari, gare dalle quali ci si attendevano almeno quattro punti per consolidare la rincorsa playoff.

Nelle ultime ore si sono registrate riflessioni nell’area tecnica: il ceo sport Fredberg e il ds Mancini hanno fatto il punto della situazione coinvolgendo anche il presidente Manfredi e l’uomo di fiducia dell’investitore Tey, l’inglese Walker. L’inversione di tendenza, dopo il filotto di 12 punti in sei giornate, ha sorpreso l’ambiente e non sembra rispecchiare i valori tecnici della Sampdoria uscita rafforzata dal mercato invernale.

La prossima settimana proporrà due trasferte delicate: mercoledì a Castellammare e domenica a Frosinone. Due snodi cruciali, veri e propri esami per la coppia tecnica, chiamata a fornire risposte immediate sul piano del gioco e dei risultati. Intanto la tifoseria ha manifestato il proprio malumore: già dopo Mantova il clima si era fatto pesante, ma contro il Bari sono arrivati fischi alla lettura delle formazioni e contestazioni nel post-partita, con toni mai così accesi nemmeno nelle precedenti gestioni.

Resta infine l’incognita legata all’udienza del 10 marzo: quella con il Bari potrebbe essere stata, almeno per ora, l’ultima panchina al Ferraris per Gregucci e Foti.