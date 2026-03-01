Bentornato Insigne: prima da titolare con la fascia a Pescara dopo 14 anni dall'ultima volta

Sette punti da recuperare per agganciare la zona playoff e una sola strada possibile: osare e sperare in una rimonta che ad oggi appare proibitiva. Il Pescara ha scelto di farlo affidandosi al suo uomo simbolo, Lorenzo Insigne, arrivato nell'ultimo mercato invernale dopo che era rimasto svincolato e schierato dal primo minuto nella delicata sfida contro il Palermo, valida per la 27^ giornata di Serie B.

Dopo due apparizioni da subentrato contro Catanzaro e Venezia, l’ex fantasista del Napoli torna titolare a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. In quell'occasione era il 1 giugno 2025, nella sfida tra Toronto e Charlotte, persa dai canadesi per 0-2.

Per ritrovare invece l’ultima gara dal primo minuto con la maglia biancazzurra bisogna riavvolgere il nastro fino al 26 maggio 2012. Una vittoria per 1-0 contro la Nocerina a promozione in Serie A già in tasca per la squadra allora allenata da Zdenek Zeman. Quasi 14 anni dopo, Insigne non è solo un ritorno romantico, ma il capitano chiamato a guidare la rincorsa. E chissà che, tra una giocata delle sue e un tiro a giro che profuma di nostalgia, l’Adriatico non possa tornare anche a gioire ai suoi gol. Perché si sa che certe storie fanno giri immensi… e poi ritornano, sempre.