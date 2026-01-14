Il Lecce tiene bene il campo con l'Inter. Un rigore dato e poi tolto, 0-0 a fine primo tempo

Terminato il primo tempo del Meazza, risultato parziale ancora fermo sullo 0-0 tra Inter e Lecce.

Chivu vede l'occasione come propizia per far rifiatare alcuni dei suoi protagonisti e tiene inizialmente in panchina con sé Dimarco e Lautaro Martinez, senza scordarsi di Luis Henrique. Di Francesco, tra squalifiche e infortuni, deve fare di necessità virtù e si affida anche ai volti nuovi, come il centrocampista Gandelman che schiera da subito tra i titolari.

Non è una sfida a senso unico, quella che viene fuori dopo il primo tempo del Meazza. Certo, l'Inter ha tenuto il pallino del gioco più a lungo, ma il Lecce in più di una circostanza ha fatto vedere di avere la gamba giusta per potersi affacciare in avanti in ripartenza. Le prime situazioni pericolose del match sono di marca nerazzurra, con Bonny che a differenza di Thuram e Zielinski centra lo specchio di Falcone, trovando la pronta risposta dell'estremo difensore dei giallorossi.

Ti aspetti che l'Inter si prenda di prepotenza la sfida, ma il Lecce copre bene gli spazi e limita i nerazzurri nel modo giusto. Nel cuore del primo tempo un paio di episodi VAR, che 'condannano' i due centravanti nerazzurri: prima Thuram è ammonito per simulazione, poi Maresca prima assegna e quindi revoca un rigore per contatto tra Veiga e Bonny dopo revisione dal campo. Da lì l'Inter si riaffaccia avanti con Thuram e soprattutto Mkhitaryan, ma nessuno fa male a Falcone. A tempo quasi scaduto, occasionissima ospite in ripartenza con lancio verticale per Sottil, che calcia al volo con il mancino e manca di poco lo specchio della porta di Sommer. Quindi il duplice fischio, Inter e Lecce negli spogliatoi sullo 0-0.

