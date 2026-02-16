Il Lecce vola con Gandelman e Ramadani: due vittorie di fila rilanciano i giallorossi
Il Lecce sbanca Cagliari e si impone con il risultato di 0-2, in uno scontro diretto importante in chiave salvezza.
Successo fondamentale
Un successo di importanza capitale per la squadra giallorossa, che centra la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella casalinga conquistata contro l'Udinese. Nella trasferta sarda, la squadra di Di Francesco si è resa protagonista di una prova eccelsa sotto tutti gli aspetti, senza concedere nulla in fase difensiva (ottavo clean sheet in campionato) e aumentando i giri in attacco. I salentini salgono così a quota 24 punti in classifica, staccandosi dal terzultimo posto e rilanciando le proprie ambizioni in chiave salvezza.
