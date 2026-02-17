L'ex Di Francesco si vendica, il Lecce vince. L'Unione Sarda: "Cagliari, brutto scivolone"

Finisce con una brutta sconfitta dei rossoblù di Pisacane l'ultimo posticipo della 25ma giornata di Serie A. "Cagliari, che brutto scivolone", la prima pagina de L'Unione Sarda stamane, con riferimento allo 0-2 incassato in casa nel confronto col Lecce di Eusebio Di Francesco. L'ex che ha vendicato la sconfitta dell'andata. Un uno-due nel secondo tempo, con i sardi "senza voglia e senza idee", la sottolineatura del quotidiano.

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato così il ko subito in conferenza stampa post-partita: "Avevamo trovato continuità, poi il mercato ci ha tolto un calciatore che ci aveva garantito tre vittorie. Kiliçsoy non è stato bene, ma oggi ci serviva comunque un attaccante di struttura e Pavoletti aveva le caratteristiche necessarie. Abbiamo avuto molti bassi questa sera. Abbiamo fatto una partita frenetica e preso due gol evitabili su calcio piazzato".

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha invece commentato: "Sono contento, della partita e del fatto che i due gol siano arrivati da due centrocampisti, ma dalla prossima li aspettiamo dagli attaccanti. Faccio i complimenti ai ragazzi per la grande prestazione. Questo è un campo che vive le partite fino al 100'. Noi siamo stati bravi a fare la gara sempre. Mi è piaciuta la squadra che ha saputo lavorare insieme. Mi sono piaciuti tanti atteggiamenti stasera, mi piacerebbe vedere qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, ma oggi l'atteggiamento mi è piaciuto".