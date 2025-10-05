Rigore sbagliato da Pulisic, Juventus-Milan ancora 0-0. Marelli: "Fatico a vedere infrazioni"

Calcio di rigore sbagliato da Christian Pulisic al 53’ e rimane sullo 0-0 la partita tra Juventus e Milan. Il tiro dal dischetto era stato comandato dall’arbitro Guida per un intervento falloso di Kelly ai danni di Gimenez, in area di rigore, confermato senza richiami anche dal VAR. Si è presentato dagli undici metri Pulisic, che ha aperto il destro ma ha impresso troppa potenza, mandandolo alto sopra la traversa.

Questo il parere live dell’ex arbitro Luca Marelli, oggi moviolista di DAZN, a proposito dell'azione incriminata: “Io faccio fatica a vedere un’infrazione. Un contatto c’è, lo ha valutato Guida che era in posizione ottima. Forse qualcosa tra le braccia, a livello di gambe non c’è nulla. E non è cartellino rosso per DOGSO perché Gimenez non era in possesso”.

Il bordocampista di DAZN ha raccontato anche la reazione di Allegri, che non aveva assistito al tiro e ha chiesto conto al suo vice Landucci. Terminata la spiegazione, ha quindi detto al suo secondo: “Gliel’avevo detto di non tirare i rigori di piatto!”.

Segui Juventus-Milan con TMW