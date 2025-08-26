Il Milan insiste per Rabiot: nell'operazione con il Marsiglia potrebbe rientrare Bennacer

Il Milan sta cercando seriamente di riportare Adrien Rabiot in Italia. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza un altro centrocampista, questa volta una mezzala in grado di inserirsi alle spalle della retroguardia avversaria e anche con il gol nel sangue. Il francese è un pupillo del tecnico italiano, con cui ha lavorato alla Juventus. Il Marsiglia lo ha ufficialmente messo sul mercato dopo la lite con Rowe, nel frattempo passato al Bologna, e i presupposti per un suo addio ci sono tutti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'operazione potrebbe rientrare Ismael Bennacer, che ha già vestito la maglia dell'OM nella scorsa stagione e si è trovato benissimo in Francia. Il Diavolo non lo considera minimamente perché lo ritiene fuori dal progetto, dunque sarebbe ben felice di trovargli una sistemazione e cederlo. Da capire come si evolverà nei prossimi giorni la trattativa.

Rabiot conosce bene il campionato italiano e questo è un fattore da non ritenere secondario. Ai rossoneri infatti servono giocatori già pronti, in grado di fare la differenza e che non abbiano bisogno di ulteriore tempo per ambientarsi, visto che già i cambiamenti sono stati tanti e l'esordio a San Siro contro la Cremonese ha portato in dote 0 punti.