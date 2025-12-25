TMW Il Milan riaggancia il telefono alle big di Premier: Bartesaghi non lascia i rossoneri

Le big di Premier League lo hanno seguito e lo faranno ancora ma la volontà del Milan resta chiara e cristallina. Davide Bartesaghi non lascerà i rossoneri. Non ci sarà offerta che tiene a convincere il club di Via Aldo Rossi: nelle idee di Giorgio Furlani e della dirigenza rossonera, d'intesa con Massimiliano Allegri, Bartesaghi rappresenta presente e soprattutto futuro della fascia sinistra del Milan.

L'Arsenal lo ha monitorato, ora poi che è a doppia matrice italiana con il ds Andrea Berta e col dt Maurizio Micheli, c'è da immaginare che uno sguardo 'privilegiato' al nostro campionato sia d'uopo. Però la volontà del Milan non cambia e non cambierà. Bartesaghi è la quintessenza del prodotto riuscito del Milan Futuro, il migliore senza dubbio dell'ultimo ciclo della cantera rossonera. L'addio di Theo Hernandez ha aperto un pertugio, il dialismo con Pervis Estupinan gli ha spalancato le porte della titolarità.

Il rinnovo col Milan è stato dello scorso maggio, contratto fino al 2030, ma la stagione in corso, le prestazioni in crescendo e la stima che di lui ha l'ambiente mercato internazionale, probabilmente porterà anche la dirigenza a discutere con l'entourage di un adeguamento contrattuale a livello economico. Per confermare ancora una volta la volontà del Milan: Bartesaghi non si muove, nonostante l'interesse delle big della Premier League.