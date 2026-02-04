Dopo Maignan, il Milan ora pensa agli altri rinnovi. Fra questi c'è (di nuovo) Bartesaghi

La crescita di Davide Bartesaghi con la maglia del Milan non è passata inosservata a nessuno. A Massimiliano Allegri in primis, che infatti lo ha eletto titolare nonostante l'arrivo estivo di Estupinan. Ai tifosi, che in lui vedono la possibilità di un possibile futuro capitano a lunghissimo termine. E alle big estere, soprattutto della Premier League, attratte come non mai dalla fisicità e dalla qualità dell'esterno classe 2005. In questo senso è l'Arsenal la squadra che si è interessata maggiormente alla sua situazione.

Il Milan intanto se lo gode, forte anche di un prolungamento firmato solo pochi mesi fa (maggio 2025, ndr) che ha blindato il numero 33 fino al 2030 già in tempi non sospetti. Quando il boom non era ancora arrivato. Il suo ingaggio attuale è di 600 mila euro a stagione, cifra importante in senso assoluto ma bassa se si considerano gli stipendi dei calciatori potenzialmente titolare della rosa di Allegri.

E allora sembra inevitabile pensare ad un ulteriore rinnovo. Dopo aver sistemato la delicatissima questione Mike Maignan e col mercato chiuso, a Casa Milan quello del giovane prodotto del settore giovanile rossonero può diventare un dossier caldo, alla luce di rendimento e sondaggi esteri. Una trattativa ancora da imbastire ma che potrebbe portare il giocatore ad allungare ulteriormente il suo legame col Milan, andando inevitabilmente ad alzare lo stipendio adeguandolo al suo nuovo status. Con una cifra che potrebbe superare il milione e mezzo di euro.