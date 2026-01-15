Il Milan riprende il Como su rigore: Butez para ma gli sfugge il pallone, 1-1 firmato Nkunku
Il Milan pareggia i conti con il Como entro lo scadere del primo tempo! Merito di un rigore solare fischiato per i rossoneri una volta che Rabiot involato in area e verso la porta viene atterrato irregolarmente da Kempf: penalty fischiato, su Silent check confermato dalla sala VAR. E allora Nkunku dal dischetto per un attimo si fa parare il tiro da Butez, ma il francese non trattiene la palla che scappa in porta per l'1-1 al 45'+1.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
