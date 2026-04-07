Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"

Dopo la sconfitta in casa del Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato ai microfoni di Milan TV: "È una sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Oggi con una vittoria avremmo potuto tenere lontano chi sta dietro e saremmo potuti restare a -6 dall'Inter. Dovevamo portare l'episodio dalla nostra parte, ma non ci siamo riusciti. Dovevamo fare meglio dal punto di vista tecnico. Dobbiamo comunque restare sereni perché il nostro obiettivo è e resta la Champions. Dobbiamo prepararci bene per l'Udinese".

Sulla partita

"Mi aspettavo una partita così, il Napoli concede poco. Dovevamo essere più precisi".

Su Nkunku e Fullkrug

"Hanno fatto una buona prestazione. Nkunku ha avuto qualche occasione, ha dato una mano anche in fase difensiva. Fullkrug è stato un buon punto di riferimento".

Sulla prestazione offensiva

"Abbiamo preso alcune ripartenza nel secondo tempo. Maignan ha fatto una sola parata. Tra l'altro quell'azione è nata da una nostra azione importante in cui non abbiamo tirato in porta. Davanti dobbiamo essere più precisi e più bravi a fare gol".