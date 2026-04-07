Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro il Napoli, rispondendo così a chi gli ha chiesto se i cambi potevano essere fatti prima: "Se avessi la sfera magica... Fullkrug e Nkunku hanno fatto una buona partita. Leao ha fatto due mezzi allenamenti, i giocatori non sono macchine. Purtroppo quest'anno Rafa è stato tormentato da vari tipi di infortuni. Ora dobbiamo lavorare bene perché sabato abbiamo una partita importante contro una squadra rognosa. Poi mancheranno altre 6 partite e bisogna mantenere la calma".

Il Milan si è accontentato del pareggio?

"C'è stato un cross con mezza deviazione e Politano ha fatto gol. Il Napoli è stato bravo a sfruttare l'occasione. Potevamo essere più precisi negli ultimi 30 metri".

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