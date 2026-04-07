Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
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Matteo Politano è il "Panini Player of the Match" di Napoli-Milan. Inevitabilmente, considerando il suo gol decisivo cinque minuti dopo il suo ingresso in campo. Rapporto speciale dell'esterno d'attacco con i rossoneri, a cui ha segnato ben 7 reti.
Questa la pagella di Tuttomercatoweb, voto 7.5: Non poteva sognare un'entrata migliore. Sfruttando un involontario assist di testa di De Winter, sigla la rete che consegna agli azzurri il secondo posto e tiene accese delle flebili speranze di rimonta scudetto.
Matchwinner e Panini player of the match per Matteo Politano 🏆#NapoliMilan pic.twitter.com/w96trLDYVo
— Lega Serie A (@SerieA) April 6, 2026
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