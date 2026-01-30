Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

"Il mio idolo era Cani, incredibile il playoff col Foggia": Maestrelli, stella del tennis col Pisa nel cuore

"Il mio idolo era Cani, incredibile il playoff col Foggia": Maestrelli, stella del tennis col Pisa nel cuoreTUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:00Serie A
Ludovico Mauro

Francesco Maestrelli ha fatto un balzo nella notorietà da pochi giorni, quando non solo è entrato nel tabellone principale degli Australian Open, ma ha anche avuto l'onore di sfidare sua maestà Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. "Grazie della lezione", ha detto sorridente il giovane tennista toscano al fuoriclasse serbo, dopo la sconfitta più dolce e bella della sua carriera in ascesa. Che sta portando avanti senza mai dimenticare il Pisa, squadra del suo cuore e che segue sempre con grande passione. Lo racconta in esclusiva ai nostri taccuini:

Da dove nasce la passione nerazzurra?
"Da quando ero alle scuole medie. Ho cominciato a vedere i playoff dalla Serie C e da lì mi sono appassionato tantissimo. Per quanto possibile, ho provato a seguirlo sempre anche quando fuori città per la mia professione. Quest'anno sto un po' soffrendo, lo seguo dal vivo molto poco… (ride, ndr)".

Se le avessero chiesto, tanti anni fa, tra giocare uno Slam e la promozione del Pisa in Serie A, in quale avrebbe scommesso?
"Sicuramente il Pisa. Era una squadra che rincorreva l'obiettivo da molto tempo e una piazza importante. Per quanto riguarda me, giocare uno Slam era un sogno nel cassetto che sapevo di poter raggiungere, anche se avrei dovuto impegnarmi molto e si sarebbero dovute verificare tante combinazioni. Sono contentissimo".

In adolescenza ha lasciato il pallone per dedicarsi al tennis. Scelta che oggi, immaginiamo, rifarebbe.
"Il calcio mi piace molto, ma rifarei la stessa scelta. Forse per la mia indole; mi piace che sia uno sport individuale e tutto possa dipendere da me. Rifarei la stessa scelta per lo stesso motivo".

E a proposito del calcio, quanto soffre per il Pisa?
"La stagione è dura per mille motivi. A partire dal fatto che siamo neopromossi dopo 34 anni, ero certo non sarebbe stata una stagione facile ma sono comunque orgoglioso della squadra. È bello, da tifoso, vedere la squadra che per novanta minuti dà tutto e spreca sempre ogni goccia di sudore. Sono fiducioso per la seconda parte di campionato, spero di centrare la salvezza".

Tra l'altro, va spesso allo stadio.
"Mi piace molto sì, quando ne ho la possibilità vado sempre. Quest'anno è successo un paio di volte, soprattutto quella contro la Juventus me la ricordo bene, era poco prima di andare in Australia. Spero che si sarà ancora occasione perché mi piace tanto".

Un idolo del calcio e un ricordo tanto bello legato al Pisa?
"Mi piaceva molto Edgar Cani, che ci segnò un gol decisivo per la promozione in Serie B contro il Foggia. Il ricordo più bello è proprio quella partita lì, che il Pisa vinse 4-2 dopo il rigore trasformato da Mannini, pensa un po' me le ricordo tutte (ride, ndr). Ero in gradinata, c'era un'atmosfera incredibile".

Tornando a oggi, quanto crede alla salvezza?
"Tanto. Questi ragazzi, se riescono a inanellare un po' di risultati positivi dando seguito alle prestazioni che stanno offrendo, hanno tante possibilità di salvarsi. E me lo auguro con tutto il cuore".

Leggi qua l'intervista integrale con Francesco Maestrelli!

Articoli correlati
Sassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso Sassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso
Pisa, ecco il rinforzo in attacco per Gilardino: dal Cracovia arriva Filip Stojilkovic... Pisa, ecco il rinforzo in attacco per Gilardino: dal Cracovia arriva Filip Stojilkovic
L'idolo Federer, la sfida a Djokovic e il Pisa nel cuore: Francesco Maestrelli si... L'idolo Federer, la sfida a Djokovic e il Pisa nel cuore: Francesco Maestrelli si racconta
Altre notizie Serie A
Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB... Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi... L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi Champions
Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta... Live TMWPlayoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Roma-Ferguson, l'allenatore del Brighton Hurzeler non esclude un ritorno: "Tutto... Roma-Ferguson, l'allenatore del Brighton Hurzeler non esclude un ritorno: "Tutto è possibile"
Genoa, i convocati contro la Lazio: quanti rumor, ma De Rossi chiama Norton-Cuffy... Genoa, i convocati contro la Lazio: quanti rumor, ma De Rossi chiama Norton-Cuffy
Sassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso Live TMWSassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso
Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra... Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra più a lungo"
Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante danese Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante danese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
2 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaio
4 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
5 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Playoff Champions League, è iniziato il sorteggio a Nyon: regole e possibili accoppiamenti
Immagine top news n.1 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Immagine top news n.2 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
Immagine top news n.3 Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.4 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
Immagine top news n.5 Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale
Immagine top news n.6 Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)
Immagine top news n.7 Europa League, risultati e verdetti al termine della League Phase. Roma gioisce, playoff Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Juve, Kolo Muani di livello superiore. Napoli, su Conte dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso
Immagine news Serie A n.2 Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra più a lungo"
Immagine news Serie A n.3 Playoff Champions League, è iniziato il sorteggio a Nyon: regole e possibili accoppiamenti
Immagine news Serie A n.4 Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante danese
Immagine news Serie A n.5 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine news Serie A n.6 Fofana: "Giusto pensarla come Di Francesco. Prima di venire a Lecce ho sentito Siebert"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco Gonçalo Esteves. Il laterale portoghese arriva dall'Udinese
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, iter completato per Cicconi: l’esterno a Bogliasco per il primo allenamento
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani non ci sta: "Se non arriveranno rinforzi, chi di dovere dirà il perché"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, ecco Ruggero per la difesa. Arriva a titolo definitivo dalla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, interrotto il prestito di Saro: il portiere torna alla Cremonese
Immagine news Serie B n.6 Cosenza, Ricciardi può partire: la Juve Stabia punta il bomber dei silani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, senti Zè Pedro del Cagliari: "Le U23 sono step importante per la formazione"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, è addio con il giovane Munari: il portiere passa al Tre Penne
Immagine news Serie C n.3 Bra, rinforzo sulla fascia sinistra: preso il classe 2001 Lorenzo Milani
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, interrotto il prestito di Di Paolo: l'esterno torna al Cagliari
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Konate rientra dal prestito alla Nocerina e va all'Aquila: i dettagli
Immagine news Serie C n.6 Arezzo-Ravenna, duello serale a distanza. Con l'Ascoli che tenta di rientrare in corsa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.4 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping