Thuram o Bonny al fantacalcio? Chivu in dribbling: "Io non ci gioco"

Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida contro il Milan il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha fatto una battuta riguardo all'attacco nerazzurro ed ai dubbi di formazione per il fantacalcio (qui tutte le dichiarazioni dell'allenatore in vista del derby).

Che emozioni ha? Per il fantacalcio, giocano Lautaro e Thuram?

"Per me è una partita che ho vissuto da giocatore, so quello che rappresenta e come si vive una settimana del genere. So anche come si vive una serata prima del derby. L'attesa a volte diventa anche un po' troppo eccessiva. Cercano di fare il massimo per il risultato, spero che sarà una partita bella perchè è un'immagine importante per il calcio italiano. Serve la giusta correttezza. Io non faccio il fantacalcio".

Cosa dice ad Allegri quando dice che l'Inter è favorita?

"Io trasmetto motivazioni e so che il gruppo offrirà qualcosa in più. Motivazione che ci deve essere sempre anche quando si affronta una squadra meno blasonata, non solo nel derby. Non esistono favorite nei derby. Bisogna entrare in campo determinati e capire i momenti, portando gli episodi dalla propria parte, vincendo qualche duello e contrasto in più".