Inter, Chivu: "Allegri è un vincente, lo sappiamo. Da quando è qua vedo un Milan diverso"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Madonnina che vedrà domani i nerazzurri impegnati contro i cugini del Milan per la 12^ giornata di Serie A, si è soffermato anche sulla figura del suo dirimpettaio, del tecnico del club rossonero Massimiliano Allegri.

Ha detto Chivu, rispondendo in prima battuta ad Allegri che ha confermato le sensazioni secondo le quali sarebbe favorita la sua Inter: "Io trasmetto motivazioni e so che il gruppo offrirà qualcosa in più. Motivazione che ci deve essere sempre anche quando si affronta una squadra meno blasonata, non solo nel derby. Non esistono favorite nei derby. Bisogna entrare in campo determinati e capire i momenti, portando gli episodi dalla propria parte, vincendo qualche duello e contrasto in più".

Ha quindi proseguito Chivu, soffermandosi più nel dettaglio sulla figura del tecnico di Livorno: "Preparare una partita e avere un piano gioco è semplice. Sappiamo tutti che Max è un vincente, credo che sia l'allenatore con più titoli in Italia. Ha esperienza ed è un motivatore, non sa fare solo le cose semplici e si basa sulla qualità del gruppo. Vedo un Milan diverso da quando è qua. Non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare, noi dobbiamo essere attenti a fare qualcosa in più sotto ogni punti di vista. Dovremo anche saper soffrire ed essere dominanti senza perdere equilibrio. Bisognerà anche sporcare le giocate e fare qualche fallo in più".

