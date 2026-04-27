Il Napoli guarda anche al futuro: contatti per un giovane brasiliano per la difesa
Il Napoli continua a guardare lontano, mantenendo viva l’attenzione su giovani profili internazionali. Tra i nomi finiti recentemente sul taccuino del club azzurro c’è quello di Gabriel Indio, difensore centrale classe 2008 dell’Athletic Club di São João del-Rei.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il 17enne brasiliano è stato proposto a diversi club italiani da intermediari attivi sul mercato sudamericano. Un’indicazione che conferma come il giocatore sia già monitorato, anche se al momento non si registrano sviluppi concreti.
La pista, infatti, resta ancora in una fase iniziale e non rappresenta un’operazione per l’immediato. Si tratta piuttosto di un profilo da valutare in prospettiva, in linea con la strategia del Napoli di investire su giovani talenti da far crescere nel tempo.
Per ora nessuna accelerata, ma solo un’attenta osservazione. Il club azzurro continua a muoversi con cautela, pronto a cogliere eventuali opportunità per il futuro senza forzare i tempi.