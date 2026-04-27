Ufficiale Cesena, il direttore generale Corrado Di Taranto rinnova fino al 2028

Cesena FC è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del Direttore Generale del Club, Corrado Di Taranto. Il dirigente bianconero ha firmato un contratto biennale, che lo legherà al Cesena FC fino al 30 giugno 2028.

"La rinnovata fiducia del management nei miei confronti - ha dichiarato Corrado Di Taranto - prima ancora che motivo di sincero orgoglio, rappresenta una grande responsabilità e uno stimolo ulteriore per continuare a dare tutto me stesso per il Cesena FC. Fin dal mio arrivo ho percepito di essere entrato a far parte non soltanto di una società ricca di storia e blasone, ma di una vera e propria famiglia, che mi ha accolto e sostenuto in ogni momento. Per questa ragione desidero ringraziare, oltre alla proprietà, tutte le persone con cui ho avuto il piacere di confrontarmi e collaborare in queste prime due stagioni in bianconero: i dipendenti del Club, i partner, le istituzioni e i nostri tifosi. Sono consapevole che le sfide non mancheranno, ma sono altrettanto convinto che Cesena ed il Cesena FC abbiano tutto ciò che serve per affrontarle, continuando a crescere, ad alimentare il nostro progetto e a farlo insieme, come sa fare una comunità che crede davvero in questo Club."