TMW Scamacca e Borrelli hanno evitato alla Serie A un record storico e poco invidiabile

Una giornata, la 34ª, che per un soffio non è finita nella storia della Serie A, ma dalla parte sbagliata. Prima del fischio d’inizio di Cagliari-Atalanta, infatti, erano stati tredici i gol messi a referto e nemmeno uno con firma italiana. Un evento mai visto prima in Serie A, che rischiava di trasformarsi in un simbolo poco edificante dello stato attuale del nostro calcio.

Questo pomeriggio, però, ci hanno pensato Gianluca Scamacca e Gennaro Borrelli a rimettere le cose in ordine. Un sospiro di sollievo, certo. Ma anche un campanello d’allarme che continua a risuonare. Perché mentre la Serie A si salva in extremis da un'altra statistica scomoda, resta apertissimo il dibattito che da settimane impervia tra addetti ai lavori e tifosi sulla quantità di stranieri che giocano nel nostro Paese e su come stanno gestendo sui talenti le varie società del campionato.